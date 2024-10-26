Одноклубник Мессі та Кривцова вчетверте за чотири роки отримав важку травму коліна

Ямайський захисник Інтер Маямі Іан Фрей вчетверте за кар’єру порвав хрестоподібну зв’язку коліна.

Про це повідомляє Rising Ballers.

22 year-old Inter Miami defender Ian Fray has suffered another ACL injury. He’s had 3 ACL injuries at only 22 years-old.



Came back this season and bagged in his first game back, now he’s injured again. Sending all the love, strength and prayers to him. Get well soon bro ❤️🙏 pic.twitter.com/j0KUJ6EZbt — Rising Ballers (@RisingBallers_) October 26, 2024

Сьогодні, 26 жовтня Інтер Маямі у першому раунді плейоф MLS обіграв Атланту з рахунком 2:1. Фрей вийшов на заміну на 74-й хвилині, проте провів на полі лише 18 хвилин і отримав травму в компенсований до другого тайму час. 22-річний захисник покидав поле в сльозах.

За останні чотири роки Фрей вже вчетверте порвав хрестоподібну зв’язку коліна, вперше це сталося у лютому 2021 року. Це одна із найважчих травму у футболі, терміни відновлення після якої зазвичай становлять 8-9 місяців.

У поточному сезоні на рахунку Фрея 2 голи у 17 матчах за Інтер Маямі в усіх турнірах.