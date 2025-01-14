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Брентфорд Ярмолюка приєднався до гонки за підписання одноклубника Трубіна

Олексій Погорелов — 14 січня 2025, 16:37
Брентфорд Ярмолюка приєднався до гонки за підписання одноклубника Трубіна
Ян-Ніклас Бесте
Transfermarkt

Брентфорд став ще одним претендентом на те, щоб домовитися з Бенфікою про трансфер вінгера Ян-Нікласа Бесте.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Клубу, за який виступає Єгор Ярмолюк, доведеться виграти боротьбу за 26-річного німця у трьох представників Бундесліги, одним з яких є менхенгладбахська Боруссія.

"Жеребці" залишаються дуже зацікавленими, переговори між клубами тривають, але ситуація для них є складною.

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Згідно з джерелом, лісабонські "орли" вимагають за свого гравця 12 мільйонів євро в якості повноцінного трансфера чи в якості викупу контракту після оренди до кінця сезону.

Бенфіка придбала Бесте у Гайденгайма лише минулого літа за 8 мільйонів євро. Він взяв участь у 22 матчах цього сезону, записавши на свій рахунок два голи та два асисти.

Нагадаємо, що недавно Анатолій Трубін допоміг Бенфіці виграти Кубок португальської ліги.

Бенфіка Брентфорд Анатолій Трубін Єгор Ярмолюк

Бенфіка

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