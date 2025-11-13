Тяжкий люкс: Роналду прийшов на інтерв’ю з Пірсом Морганом із годинником за понад мільйон фунтів

Португальська зірка Кріштіану Роналду вкотре продемонстрував свій розкішний стиль.

Під час нового інтерв'ю з журналістом Пірсом Морганом 40-річний футболіст з'явився з унікальним годинником Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, вартість якого становить близько 1,1 млн фунтів (понад 50 мільйонів гривень).

Цей витвір ювелірного мистецтва створений із 18-каратного білого золота та прикрашений понад 360 діамантами. У світі існує лише 18 екземплярів такої моделі, і Роналду, безумовно, найвідоміший її власник.

Годинник оснащений подвійним турбійоном і децимальним репетиром, що забезпечує надзвичайну точність.

Інтерв'ю стало продовженням історії трирічної давнини, коли Роналду гучно розкритикував Манчестер Юнайтед і заявив, що відчував себе "зрадженим". Відтоді він переїхав до Саудівської Аравії, де виступає за Аль-Наср і заробляє близько 500 тисяч фунтів на день, а його контракт вважається найдорожчим в історії спорту.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану під час інтервʼю Моргану не зміг назвати точну кількість машин, яка є в його гаражі.