Морган знову накинувся на тен Гага після голу Роналду
Getty Images
Британський журналіст Пірс Морган вирішив знову всім нагадати, що у 2022 році Ерік тен Гаг сприяв відходу Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед.
Про це він написав після матчу збірної Португалії проти Шотландії, в якому нападник Аль-Насра забив переможний гол.
"Нагадування: Ерік тен Гаг вижив Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед і сказав, що його сон буде міцним. Думаю, сьогодні Еріку знадобиться амбієн (снодійне — прим.)", — сказав Морган.
Восени 2022 року між Роналду та тен Гагом стався конфлікт, внаслідок якого португалець залишив Манчестер Юнайтед і перейшов у Аль-Наср. Після відходу з МЮ Кріштіану дав велике інтерв’ю Пірсу Моргану, в якому розповів про своє сталвення до нідерландського тренера.