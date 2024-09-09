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Морган знову накинувся на тен Гага після голу Роналду

Ігор Чернявський — 9 вересня, 10:40
Морган знову накинувся на тен Гага після голу Роналду
Getty Images

Британський журналіст Пірс Морган вирішив знову всім нагадати, що у 2022 році Ерік тен Гаг сприяв відходу Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед.

Про це він написав після матчу збірної Португалії проти Шотландії, в якому нападник Аль-Насра забив переможний гол.

"Нагадування: Ерік тен Гаг вижив Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед і сказав, що його сон буде міцним. Думаю, сьогодні Еріку знадобиться амбієн (снодійне — прим.)", — сказав Морган.

Восени 2022 року між Роналду та тен Гагом стався конфлікт, внаслідок якого португалець залишив Манчестер Юнайтед і перейшов у Аль-Наср. Після відходу з МЮ Кріштіану дав велике інтерв’ю Пірсу Моргану, в якому розповів про своє сталвення до нідерландського тренера.

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