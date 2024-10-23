Васкес: Сказав Вінісіусу, що він – володар Золотого м'яча

Вінгер Реала Лукас Васкес розповів, що після матчу проти дортмундської Боруссії (5:2) в Лізі чемпіонів привітав Вінісіуса з виграшем Золотого м'яча.

Про це Васкес сказав в коментарі після матчу.

"На святкуванні я сказав Вінісіусу, що він – володар Золотого м'яча. Ніхто не заслуговує на це більше, ніж він.

Критика? Вони чекали саме цього. Хто? Анти-мадридські вболівальники. Їм не подобається, що ми так багато виграємо, і це нормально".

22 жовтня в Мадриді відбувся поєдинок 3-го туру основної стадії Ліги чемпіонів, у якому місцевий Реал обіграв Боруссію Дортмунд із рахунком 5:2 після того, як програвав 0:2 по ходу зустрічі.

В мадридському клубі вірять, що Вінісіус отримає свій перший Золотий м'яч наступного понеділка, 28 жовтня.