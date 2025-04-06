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Барселона – Боруссія Дортмунд: де дивитися чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 6 квітня 2025, 20:05
Барселона – Боруссія Дортмунд: де дивитися чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів
x.com/FCBarcelona

Каталонська Барселона прийматиме Боруссію Дортмунд у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у середу, 9 квітня, на Олімпійському стадіоні імені Люїса Кумпаньша в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

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Каталонці напряму пройшли у стадію 1/8 фіналу завдяки тому, що посіли 2 місце на етапі єдиної ліги. А в 1/8 фіналу Барселона розібралася з Бенфікою Анатолія Трубіна із загальним рахунком 4:1.

"Джмелі" спершу здолали португальський Спортинг в додатковому етапі ЛЧ, а в 1/8 фіналу у важкому протистоянні пройшли французький Лілль.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом цього протистояння є Барселона. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,42, у перемогу Боруссії вірять менше – 7,10. На нічию можна поставити з кефом 5,10.

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