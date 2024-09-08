Чорноморець оголосив про підписання двох новачків

Одеський Чорноморець підписав двох гравців під час паузи на міжнародні матчі.

Про це йдеться у соцмережах "моряків".

До стану одеситів приєднався 19-річний голкіпер Максим Набіт та 24-річний форвард Ілля Шевцов. Деталі підписаних контрактів не розголошуються.

Зазначається, що Набіт є вихованцем львівських Карпат, а також він перебував у структурі донецького Шахтаря. Шевцов виступав за Шахтар, Кристал Десну, Інгулець, американський Шарлотт і на правах вільного агента приєднався до Чорноморця.

Раніше 20-річний грузинський захисник Шахтаря Лука Лацабідзе перейшов у одеський клуб.