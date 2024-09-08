Чорноморець оголосив про підписання двох новачків
Ілля Шевцов
Пресслужба Чорноморця
Одеський Чорноморець підписав двох гравців під час паузи на міжнародні матчі.
Про це йдеться у соцмережах "моряків".
До стану одеситів приєднався 19-річний голкіпер Максим Набіт та 24-річний форвард Ілля Шевцов. Деталі підписаних контрактів не розголошуються.
Зазначається, що Набіт є вихованцем львівських Карпат, а також він перебував у структурі донецького Шахтаря. Шевцов виступав за Шахтар, Кристал Десну, Інгулець, американський Шарлотт і на правах вільного агента приєднався до Чорноморця.
Раніше 20-річний грузинський захисник Шахтаря Лука Лацабідзе перейшов у одеський клуб.