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Чорноморець оголосив про підписання двох новачків

Станіслав Лисак — 8 вересня, 14:03
Чорноморець оголосив про підписання двох новачків
Ілля Шевцов
Пресслужба Чорноморця

Одеський Чорноморець підписав двох гравців під час паузи на міжнародні матчі.

Про це йдеться у соцмережах "моряків".

До стану одеситів приєднався 19-річний голкіпер Максим Набіт та 24-річний форвард Ілля Шевцов. Деталі підписаних контрактів не розголошуються.

Зазначається, що Набіт є вихованцем львівських Карпат, а також він перебував у структурі донецького Шахтаря. Шевцов виступав за Шахтар, Кристал Десну, Інгулець, американський Шарлотт і на правах вільного агента приєднався до Чорноморця.

Раніше 20-річний грузинський захисник Шахтаря Лука Лацабідзе перейшов у одеський клуб.

Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Ілля Шевцов Максим Набіт

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