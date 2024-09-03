Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ще один гравець Шахтаря перейшов у Чорноморець

Микола Дендак — 3 вересня, 19:02
Ще один гравець Шахтаря перейшов у Чорноморець
Лука Лацабідзе
Getty Images

20-річний грузинський захисник Шахтаря Лука Лацабідзе перейшов у Чорноморець.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Зазначається, що гравець виступатиме за одеситів під 34-м номером.

Лацабідзе доєднався до Шахтаря взимку 2024 року. До цього він виступав за тбіліське Динамо, звідки викликався до молодіжної збірної Грузії.

Зазначимо, що Чорноморець цього літа підписав низку гравців донеччан. На правах оренди за одеситів виступатимуть Іван Петряк, Кирило Сігеєв, Роман Савченко, Данило Удод, Михайло Хромей та Євген Яновіч.

Окрім цього, нещодавно клуб підписав Артура Рудька, який минулий сезон провів у донецькому клубі.

Наразі Чорноморець має 3 бали в активі після 5 турів та посідає 13 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. На їхньому рахунку 4 поразки та перемога над Колосом.

Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар

Шахтар

Без паніки: гендиректор Мілана прокоментував роботу Фонсеки на старті сезону
Ексвінгер Шахтаря став гравцем азербайджанського клубу
Дулуб поділився очікуваннями від виступів Шахтаря в Лізі чемпіонів
Футболісти збірної України прибули до Чехії на матчі Ліги націй
Гагарін: Можемо дограти матч із Шахтарем 18 або 25 вересня

Останні новини