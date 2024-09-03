Ще один гравець Шахтаря перейшов у Чорноморець

20-річний грузинський захисник Шахтаря Лука Лацабідзе перейшов у Чорноморець.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Зазначається, що гравець виступатиме за одеситів під 34-м номером.

Лацабідзе доєднався до Шахтаря взимку 2024 року. До цього він виступав за тбіліське Динамо, звідки викликався до молодіжної збірної Грузії.

Зазначимо, що Чорноморець цього літа підписав низку гравців донеччан. На правах оренди за одеситів виступатимуть Іван Петряк, Кирило Сігеєв, Роман Савченко, Данило Удод, Михайло Хромей та Євген Яновіч.

Окрім цього, нещодавно клуб підписав Артура Рудька, який минулий сезон провів у донецькому клубі.

Наразі Чорноморець має 3 бали в активі після 5 турів та посідає 13 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. На їхньому рахунку 4 поразки та перемога над Колосом.