Оболонь здолала багаторазового чемпіона Польщі у товариському матчі
ФК Оболонь
Сьогодні, 1 лютого, відбувся товариський матч між київською Оболонню та представником польської Екстракляси Віслою.
Поєдинок завершився перемогою українського колективу з рахунком 3:2.
Голи на свій рахунок у складі представника УПЛ записали Бичек, Груша та Блізніченко.
Товариський матч
1 лютого
Оболонь – Вісла 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 – Бичек, 4, 1:1 – Дуда, 16, 2:1 – Груша, 38, 3:1 – Блізніченко, 86, 3:2 – Алмейда, 90 (пен.)
Нагадаємо, у минулому спарингу "пивовари" поступились представнику Першої ліги Польщі.