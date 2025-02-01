Оболонь здолала багаторазового чемпіона Польщі у товариському матчі

Сьогодні, 1 лютого, відбувся товариський матч між київською Оболонню та представником польської Екстракляси Віслою.

Поєдинок завершився перемогою українського колективу з рахунком 3:2.

Голи на свій рахунок у складі представника УПЛ записали Бичек, Груша та Блізніченко.

Товариський матч

1 лютого

Оболонь – Вісла 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – Бичек, 4, 1:1 – Дуда, 16, 2:1 – Груша, 38, 3:1 – Блізніченко, 86, 3:2 – Алмейда, 90 (пен.)

Нагадаємо, у минулому спарингу "пивовари" поступились представнику Першої ліги Польщі.