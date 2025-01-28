Оболонь програла середняку Першої ліги Польщі у товариському матчі

Сьогодні, 28 січня, київська Оболонь провела другий матч у на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Суперником команди у спарингу став середняк Першої ліги Польщі Лодзь.

Поєдинок завершився розгромною поразкою "пивоварів" з рахунком 0:3. Зауважимо, що у першій грі проти болгарського Септемврі Оболонь програла з ідентичним рахунком.

Товариський матч

25 січня

Лодзь (Польща) – Оболонь (Україна) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Норлін, 2:0 – 36 Агаса, 3:0 – 75 Взєнх

Нагадаємо, протягом зборів "пивовари" планують провести ще 6 спарингів. Всі контрольні матчі будуть доступні на офіційному клубному YouTube-каналі.

Раніше стало відомо, що Оболонь завершила повноцінний трансфер нападника криворізького Кривбаса Дениса Устименка.