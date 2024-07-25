Шериф поступився Ельфсборгу у кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні, 25 липня, відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи-2024.

Ліга Європи-2024/2025 — Кваліфікація

2 етап, перші матчі

25 липня

Вісла (Польща) — Рапід (Австрія) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Янссон, 0:2 - 53 Зайдль, 1:2 - 79 Гофманн (автогол)

Ружомберок (Словаччина) — Трабзонспор (Туреччина) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Трезеге, 0:2 - 90+1 Чанак

Корвінул Хунедоара (Румунія) — Рієка (Хорватія) 0:0

Молде (Норгвегія) — Сількеборг (Данія) 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Кааса, 1:1 - 35 Лінд, 2:1 - 45+1 Ейкрем, 3:1 - 49 Еріксен

Шериф (Молдова) — Ельфсборг (Швеція) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 86 Гедлунд

Сьогодні, 25 липня, відбудуться ще чотири матчі у ЛЄ:

21:00 Панатінаїкос (Греція) — Ботев Пловдив (Болгарія)

21:30 Аякс (Нідерланди) — Войводіна (Сербія)

21:30 Кілмарнок (Шотландія) — Серкль Брюгге (Бельгія)

22:30 Брага (Португалія) — Маккабі Петах-Тіква (Ізраїль)

Нагадаємо, у кваліфікації Ліги Європи також бере участь криворізький Кривбас. Він розпочне свій шлях у третьому етапі ЛЄ. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 22 липня.