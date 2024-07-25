Шериф поступився Ельфсборгу у кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні, 25 липня, відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи-2024.
Ліга Європи-2024/2025 — Кваліфікація
2 етап, перші матчі
25 липня
Вісла (Польща) — Рапід (Австрія) 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 37 Янссон, 0:2 - 53 Зайдль, 1:2 - 79 Гофманн (автогол)
Ружомберок (Словаччина) — Трабзонспор (Туреччина) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Трезеге, 0:2 - 90+1 Чанак
Корвінул Хунедоара (Румунія) — Рієка (Хорватія) 0:0
Молде (Норгвегія) — Сількеборг (Данія) 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 2 Кааса, 1:1 - 35 Лінд, 2:1 - 45+1 Ейкрем, 3:1 - 49 Еріксен
Шериф (Молдова) — Ельфсборг (Швеція) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 86 Гедлунд
Сьогодні, 25 липня, відбудуться ще чотири матчі у ЛЄ:
21:00 Панатінаїкос (Греція) — Ботев Пловдив (Болгарія)
21:30 Аякс (Нідерланди) — Войводіна (Сербія)
21:30 Кілмарнок (Шотландія) — Серкль Брюгге (Бельгія)
22:30 Брага (Португалія) — Маккабі Петах-Тіква (Ізраїль)
Нагадаємо, у кваліфікації Ліги Європи також бере участь криворізький Кривбас. Він розпочне свій шлях у третьому етапі ЛЄ. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 22 липня.