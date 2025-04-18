Металіст 1925 з дебютом Білодід декласував Ладомир, Кривбас переміг Оболонь у чемпіонаті України

Сьогодні, 18 квітня, відбулися два матчі 5 туру другого етапу Вищої ліги з футболу серед жіночих команд.

У чемпіонській групі Металіст 1925 декласував Ладомир, забивши 6 м'ячів без відповіді. Раніше харківський клуб підписав Дар'ю Білодід, чемпіонку світу, Європи та бронзову призерку Олімпійських ігор з дзюдо. І в цьому матчі титулована спортсменка вперше вийшла на поле.

Також сьогодні відбулася гра у групі вибування, в якій Кривбас мінімально здолав Оболонь. Єдиний гол у зустрічі на 87 хвилині забила Анна Стєкольщикова.

Чемпіонат України серед жінок

Вища ліга, 2-й етап

Чемпіонська група, 18 квітня

Металіст 1925 – Ладомир 6:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Молодюк, 2:0 – 48 Хіміч, 3:0 – 65 Гірин, 4:0 – 78 Алексанян, 5:0 – 83 Молодюк, 6:0 – 84 Молодюк

Група вибування

Оболонь – Кривбас 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 87 Стєкольщикова

Ця перемога дозволила Металісту 1925 наблизитися до лідера чемпіонату Ворскли на відстань двох очок, проте у представниць полтавського клубу ще є гра в запасі.

А ось Оболонь після поразки продовжує перебувати на останньому місці в турнірній таблиці, маючи лиш 6 очок в активі. Кривбас же лідирує у групі вибування.

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, в останньому матчі попереднього туру Ворскла розгромила Сістерс та закріпилася на першому місці в чемпіонаті України.