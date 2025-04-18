Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Металіст 1925 з дебютом Білодід декласував Ладомир, Кривбас переміг Оболонь у чемпіонаті України

Микола Дендак — 18 квітня 2025, 22:19
Металіст 1925 з дебютом Білодід декласував Ладомир, Кривбас переміг Оболонь у чемпіонаті України
УАФ

Сьогодні, 18 квітня, відбулися два матчі 5 туру другого етапу Вищої ліги з футболу серед жіночих команд.

У чемпіонській групі Металіст 1925 декласував Ладомир, забивши 6 м'ячів без відповіді. Раніше харківський клуб підписав Дар'ю Білодід, чемпіонку світу, Європи та бронзову призерку Олімпійських ігор з дзюдо. І в цьому матчі титулована спортсменка вперше вийшла на поле.

Читайте також :
Був шанс забити гол: Білодід – про дебют за Металіст 1925

Також сьогодні відбулася гра у групі вибування, в якій Кривбас мінімально здолав Оболонь. Єдиний гол у зустрічі на 87 хвилині забила Анна Стєкольщикова.

Чемпіонат України серед жінок
Вища ліга, 2-й етап
Чемпіонська група, 18 квітня

Металіст 1925 – Ладомир 6:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Молодюк, 2:0 – 48 Хіміч, 3:0 – 65 Гірин, 4:0 – 78 Алексанян, 5:0 – 83 Молодюк, 6:0 – 84 Молодюк

Група вибування

Оболонь – Кривбас 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 87 Стєкольщикова

Ця перемога дозволила Металісту 1925 наблизитися до лідера чемпіонату Ворскли на відстань двох очок, проте у представниць полтавського клубу ще є гра в запасі.

А ось Оболонь після поразки продовжує перебувати на останньому місці в турнірній таблиці, маючи лиш 6 очок в активі. Кривбас же лідирує у групі вибування.

Standings provided by Sofascore
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, в останньому матчі попереднього туру Ворскла розгромила Сістерс та закріпилася на першому місці в чемпіонаті України.

Дар'я Білодід жіночий футбол Кривбас Металіст 1925 Оболонь Ладомир Чемпіонат України з футболу серед жінок

Металіст 1925

Був шанс забити гол: Білодід – про дебют за Металіст 1925
Змарнувала гольовий момент: Білодід дебютувала за Металіст 1925
Металіст 1925 переміг Буковину в Першій лізі та піднявся у зону перехідних матчів
Металіст 1925 переміг Колос у центральному матчі туру в чемпіонаті України
Президент Металіста 1925 відповів на тролінг Судакова

Останні новини