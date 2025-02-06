Ньюкасл виставив космічний цінник на свого нападника, яким цікавиться Арсенал

Нападник Ньюкасла Александер Ісак влітку може змінити команду.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, за виступами 25-річного шведського форварда стежить Арсенал, який влітку хоче придбати футболіста.

Втім, Ньюкасл не поспішає розлучатися зі своїм гравцем. Керівництво клубу встановило високу стартову ціну на Ісака у розмірі 150 млн євро.

У поточному сезоні шведський форвард зіграв за "сорок" 27 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Ньюкасл у матчі-відповіді півфіналу Кубку англійської ліги знову переграв лондонський Арсенал. Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Голи на свій рахунок записали Джейкоб Мерфі та Ентоні Гордон.