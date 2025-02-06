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Ньюкасл виставив космічний цінник на свого нападника, яким цікавиться Арсенал

Олексій Мурзак — 6 лютого 2025, 22:05
Ньюкасл виставив космічний цінник на свого нападника, яким цікавиться Арсенал
Александер Ісак
IMAGO

Нападник Ньюкасла Александер Ісак влітку може змінити команду.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, за виступами 25-річного шведського форварда стежить Арсенал, який влітку хоче придбати футболіста.

Втім, Ньюкасл не поспішає розлучатися зі своїм гравцем. Керівництво клубу встановило високу стартову ціну на Ісака у розмірі 150 млн євро.

У поточному сезоні шведський форвард зіграв за "сорок" 27 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Ньюкасл у матчі-відповіді півфіналу Кубку англійської ліги знову переграв лондонський Арсенал. Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Голи на свій рахунок записали Джейкоб Мерфі та Ентоні Гордон.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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