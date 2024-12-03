Перше вилучення у кар'єрі: Ноєр залишив Баварію у меншості в матчі з Баєром

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр був вилучений у матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини проти Баєра.

Воротар на 17-й хвилині збив Джеремі Фрімпонга, за фол останньої надії арбітр показав йому червону картку. Для 38-річного футболіста – це перше вилучення у кар'єрі.

Ноєр захищає кольори Баварії з 2011 року. У поточному сезоні він відіграв 18 матчів.

Зазначимо, що у заявку Баєра на матч потрапив 17-річний український нападник Артем Степанов.