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Перше вилучення у кар'єрі: Ноєр залишив Баварію у меншості в матчі з Баєром

Олександр Булава — 3 грудня 2024, 22:38
Перше вилучення у кар'єрі: Ноєр залишив Баварію у меншості в матчі з Баєром
Мануель Ноєр
Getty Images

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр був вилучений у матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини проти Баєра.

Воротар на 17-й хвилині збив Джеремі Фрімпонга, за фол останньої надії арбітр показав йому червону картку. Для 38-річного футболіста – це перше вилучення у кар'єрі.

Ноєр захищає кольори Баварії з 2011 року. У поточному сезоні він відіграв 18 матчів.

Зазначимо, що у заявку Баєра на матч потрапив 17-річний український нападник Артем Степанов.

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