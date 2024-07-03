Чемпіонки України отримали нового тренера

Жіноча команда Ворскли почала роботу під керівництвом нового головного тренера Володимира Єфімако.

Про це повідомив офіційний сайт "біло-зелених".

Тренер-аналітик Дмитро Синяк та тренер по стандартах Євген Кравченко, які входили до попереднього тренерського штабу Наталії Зінченко, будуть асистентами нового наставника.

Протягом усієї тренерської кар’єри Єфімако працює в жіночому футболі. Найбільше 39-річний фахівець відомий завдяки роботі у Кривбасі та Динамо. Під його керівництвом криворіжанки виграли срібло чемпіонату України-2022/23 та вперше в історії клубу вийшли в Лігу чемпіонів.

У літнє міжсезоння Ворскла зазнала серйозних кадрових втрат. Команду залишили воротарки Алла Герасимчук і Дарина Бондарчук, захисниця Анна Петрик та нападниці Ніколь Козлова і Вероніка Андрухів, які в попередніх сезонах допомогли команді з величезним відривом виграти чемпіонат України.