Новачок Зорі: Цей трансфер – дуже великий виклик для мене

Новачок луганської Зорі Андрія Яньїч висловився про свій трансфер в команду чемпіонату України та розповів про адаптацію у стані "чорно-білих".

Слова боснійця наводить пресслужба колективу.

"Моя мета – добре підготуватись, вписатись у команду та допомогти клубу досягти хороших результатів у чемпіонаті.

Усі мене дуже тепло зустріли – і гравці, і персонал. Якщо щось треба, мені, звичайно допоможуть та підкажуть", – розповів Яньїч.

Окрім того, захисник висловився про різницю між тренуваннями в Зорі та у його попередніх клубах.

"Можу сказати, що все тут відбувається набагато швидше. Усі гравці сильні в ситуаціях один в один, також інтенсивність тренувань достатньо висока. Все це – великий виклик для мене, і думаю, що саме таке середовище, такі тренування та навантаження допоможуть мені вдосконалюватися як гравцеві. Я вмотивований наполегливо працювати та якомога швидше адаптуватися", – додав боснієць.

Андрія розпочав свою кар’єру в клубі Звєзда, за який відіграв на позиції центрального захисника загалом 130 поєдинків, забив 15 голів та віддав 2 гольові передачі.

Два останні сезони Яньїч грав за боснійський Раднік. Його статистика – 52 гри, 6 голів та 1 передача.

Раніше Віктор Скрипник поділився емоціями від свого повернення у Зорю.