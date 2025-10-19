Колишній тренер збірної Італії може очолити Ноттінгем Зінченка

Колишній головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні розглядається керівництвом на посаду нового наставника Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Ще одним кандидатом є Шон Дайч, але англійський фахівець хоче довготривалий контракт.

Nottingham Forest have held talks with Roberto Mancini as an option to replace Ange Postecoglou, as @JBurtTelegraph called.



Sean Dyche is another candidate, but wants a long-term contract.



Fulham's Marco Silva also appreciated, but no formal approach yet.



Evangelos Marinakis… pic.twitter.com/dDDu5Ag3iq — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 18, 2025

Також "лісники" зацікавлені в Марку Сілва з Фулгема, але ще не розпочинали переговори.

Вчора, 18 жовтня, Ноттінгем звільнив Анже Постекоглу. Австралієць очолив клуб на початку вересня, але не здобув на чолі команди жодної перемоги.

Зазначимо, що Роберто не працював на рівні клубів з 2018 року, коли покинув російський Зеніт. Після того він очолював збірні Італії та Саудівської Аравії. "Скуадру адзурру" привів до перемоги на Євро-2020.

Також очолював Лаціо, Фіорентину, Інтер, Манчестер Сіті та Галатасарай.

За Ноттінгем грає футболіст збірної України Олександр Зінченко.