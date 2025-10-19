Колишній тренер збірної Італії може очолити Ноттінгем Зінченка

Українська правда
Руслан Травкін — 19 жовтня 2025, 00:26
Колишній головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні розглядається керівництвом на посаду нового наставника Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Ще одним кандидатом є Шон Дайч, але англійський фахівець хоче довготривалий контракт.

Також "лісники" зацікавлені в Марку Сілва з Фулгема, але ще не розпочинали переговори.

Вчора, 18 жовтня, Ноттінгем звільнив Анже Постекоглу. Австралієць очолив клуб на початку вересня, але не здобув на чолі команди жодної перемоги.

Зазначимо, що Роберто не працював на рівні клубів з 2018 року, коли покинув російський Зеніт. Після того він очолював збірні Італії та Саудівської Аравії. "Скуадру адзурру" привів до перемоги на Євро-2020.

Також очолював Лаціо, Фіорентину, Інтер, Манчестер Сіті та Галатасарай. 

За Ноттінгем грає футболіст збірної України Олександр Зінченко. 

