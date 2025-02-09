21 дотик до м'яча за 89 хвилин: Довбик дізнався оцінку за гру проти Венеції

Український форвард Артем Довбик отримав посередню оцінку за переможний матч Роми проти Венеції.

Портал SofaScore оцінив його гру в 6,9 балів.

Нападник збірної України відіграв 89 хвилин. За цей час він 21 раз доторкнувся до м'яча, двічі пробив у площину воріт, віддав 8 точних пасів із 13 (62%), виграв 1 з 4 низових дуелей, а також 2 з 3 верхові дуелі.

Найкращим гравцем матчу в складі "вовків" став Пауло Дібала. Аргентинець отримав рівно 8,0.

Гірше за Довбика бал мають центральні хавбеки Браян Крістанте (6,4) та Лукас Гурна-Дуат (6,7). Фланговий хавбек Анхеліньо отримав ідентичну оцінку.

Нагадаємо, що завдяки перемозі Рома піднялася на 9-те місце, маючи 34 очки за 24 зустрічі.