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Друга ліга розпочалася з нульової нічиї

Ігор Чернявський — 7 серпня, 19:07
Друга ліга розпочалася з нульової нічиї

Стартував розіграш Другої ліги сезону-2024/25. У матчі-відкритті між дублем тернопільської Ниви та Скалою-1911 голів не було.

Зазначимо, що це був перший матч для Ниви-2. Цього сезону в Другій лізі також зіграють дублі Ворскли, Руху, Полісся, Олександрії, Металіста 1925 та Колоса.

20 команд розділені на дві групи, з яких у Першу лігу вийдуть по два найкращих колективи. Решта матчів 1 туру відбудеться 8 та 10 серпня.

Також сьогодні відбувся матч-відкриття Першої ліги, в якому Агробізнес завдяки вилученню та скандальному пенальті зміг здобути вольову перемогу над Металістом.

Чемпіонат України, Друга ліга Скала-1911 Нива Тернопіль-2

Чемпіонат України, Друга ліга

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