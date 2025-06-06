Німеччина – Франція: де та коли дивитися матч за 3 місце Ліги націй

Збірна Франції зіграє з Німеччиною в межах матчу за 3 місце Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 8 червня, на стадіоні "Мерседес-Бенц Арена" у Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Німеччина стала переможцем свого квартету, двічі втративши залікові бали в групі 3, а на шляху до півфіналу "бундестім" пройшли збірну Італії, проте у півфіналі програли Португалії (2:1).

Французи виграли групу 2, програвши всього один матч Італії. У межах 1/4 команда здобула перемогу в серії пенальті, обігравши Хорватію. А півфінал проти Іспанії видався феєричним – 4:5.