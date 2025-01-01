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Вінгер Порту може возз'єднатися з Консейсау у Мілані

Олексій Погорелов — 1 січня 2025, 19:36
Вінгер Порту може возз'єднатися з Консейсау у Мілані
Пепе
Milan Zone

Вінгер Порту Пепе під час зимового трансферного вікна планує змінити команду, й одним з претендентів на гравця вважається Мілан.

Про цей потенційний трансфер повідомляє Milan Zone з посиланням на Mercado Azul.

За інформацією джерела, агент 27-річного бразильця працює над трансфером свого клієнта у це трансферне вікно.

Новий головний тренер "россонері" Сержіу Консейсау розглядає варіант із придбанням свого колишнього підопічного, на якого також претендують клуби з АПЛ.

У нинішньому сезоні Пепе зіграв у 23 матчах Порту в усіх турнірах, у яких він відзначився 5 голами та 4 результативними передачами. Transfermarkt оцінює гравця у 27 мільйонів євро.

Раніше Сержіу Консейсау озвучив цілі італійського клубу на другу частину цього сезону.

Нагадаємо, що Мілан посідає восьме місце в таблиці чемпіонату Італії, заробивши 27 очок після 17 зіграних турів.

Мілан Пепе Порту Сержіу Консейсау

Мілан

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