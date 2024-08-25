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Ювентус придбав вінгера збірної Аргентини

Руслан Травкін — 25 серпня, 23:34
Ювентус придбав вінгера збірної Аргентини
Ніко Гонсалес
Ювентус

Туринський Ювентус оголосив про підписання вінгера Фіорентини та збірної Аргентини Ніко Гонсалеса.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Деталей трансферу не вказано. Раніше була інформація, що він підпише контракт до 2029 року із зарплатою в 3,6 млн євро за рік.

26-річний півзахисник виступав за "фіалок" з 2022 року. За цей час він допоміг команді двічі вийти у фінал Ліги конференцій. Фіорентина придбала його у німецького Штутгарта за 24,5 млн євро. В минулому сезоні він провів 44 матчі, у яких забив 16 голів та віддав 5 результативних передач.

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