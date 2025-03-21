Меріно на 90+3 врятував чемпіонів Європи: огляд матчу Нідерланди – Іспанія
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Вчора, 20 березня, відбувся перший матч 1/4 фіналу Ліги націй УЄФА в дивізіоні А.
Нідерланди та Іспанія зіграли внічию 2:2.
Огляд матчу
Футбол – плейоф Ліги націй
20 березня, 1/4 фіналу, дивізіон А
Нідерланди – Іспанія 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 – Вільямс (9), 1:1 – Гакпо (28), 2:1 – Рейндерс (46), 2:2 – Меріно (90+3)
Ніко Вільямс на 9 хвилині вивів "Фурію Роху" вперед, але після цього команда Рональда Кумана реалізувала свої моменти і почала перемагати.
Проблеми додалися на 82-й хвилині, коли Йоррел Хато отримав червону картку. Іспанці після цього додали, що й дозволило Мігелю Меріно на 90+3 хвилині відновити паритет.
Нагадаємо, збірна України зуміла впевнено переграти збірну Бельгії.