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Слот: Рашфорд – неймовірний футболіст

Володимир Максименко — 18 лютого 2025, 13:45
Слот: Рашфорд – неймовірний футболіст
Маркус Рашфорд
Getty images

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував виступи Маркуса Рашфорда у складі Астон Вілли.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Мене дуже вразило те, наскільки він швидкий. Я буду дуже здивований, якщо він не продемонструє зросту у найближчі місяці. Я вважаю, Рашфорд дуже хороший футболіст", – розповів Слот.

Нагадаємо, англієць перебрався до Астон Вілли взимку на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

У двох матчах за бірмінгемський колектив форвард не встиг відзначитись результативними діями.

Раніше перехід Рашфорда до Астон Вілли прокоментував наставник МЮ Рубен Аморім.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Ліверпуль Маркус Рашфорд Арне Слот

Маркус Рашфорд

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