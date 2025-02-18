Слот: Рашфорд – неймовірний футболіст

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував виступи Маркуса Рашфорда у складі Астон Вілли.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Мене дуже вразило те, наскільки він швидкий. Я буду дуже здивований, якщо він не продемонструє зросту у найближчі місяці. Я вважаю, Рашфорд дуже хороший футболіст", – розповів Слот.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arne Slot on Marcus Rashford: "I was really impressed by how fast he is, he has a nice height”.



“I will be completely surprised if a player of that quality will not show this in the upcoming months. He's a very good player”. @BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/xiACequSj6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2025

Нагадаємо, англієць перебрався до Астон Вілли взимку на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

У двох матчах за бірмінгемський колектив форвард не встиг відзначитись результативними діями.

Раніше перехід Рашфорда до Астон Вілли прокоментував наставник МЮ Рубен Аморім.