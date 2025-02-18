Слот: Рашфорд – неймовірний футболіст
Маркус Рашфорд
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Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував виступи Маркуса Рашфорда у складі Астон Вілли.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Мене дуже вразило те, наскільки він швидкий. Я буду дуже здивований, якщо він не продемонструє зросту у найближчі місяці. Я вважаю, Рашфорд дуже хороший футболіст", – розповів Слот.
Нагадаємо, англієць перебрався до Астон Вілли взимку на правах оренди з Манчестер Юнайтед.
У двох матчах за бірмінгемський колектив форвард не встиг відзначитись результативними діями.
Раніше перехід Рашфорда до Астон Вілли прокоментував наставник МЮ Рубен Аморім.