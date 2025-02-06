Задавайте питання тепер іншому тренеру: Аморім – про перехід Рашфорда в Астон Віллу
Маркус Рашфорд (по центру)
FC Aston Villa
Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не захотів багато говорити про відхід Маркуса Рашфорда до Астон Вілли. Він сказав журналістам, щоб про футболістка вони тепер запитували в Унаї Емері.
Його слова цитує журналіст Manchester Evening News Самуель Лакхерст.
"На щастя, Маркус зараз у Бірмінгемі з Унаї Емері, так що цього місяця ви можете ставити запитання іншому тренеру.
Ми зосереджені на наших гравцях", – заявив Аморім.
Нагадаємо, що Астон Вілла орендувала форварда до кінця сезону з правом викупу. У нинішньому сезоні Рашфорд взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 7 голами та 3 результативними передачами.