Задавайте питання тепер іншому тренеру: Аморім – про перехід Рашфорда в Астон Віллу

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не захотів багато говорити про відхід Маркуса Рашфорда до Астон Вілли. Він сказав журналістам, щоб про футболістка вони тепер запитували в Унаї Емері.

Його слова цитує журналіст Manchester Evening News Самуель Лакхерст.

"На щастя, Маркус зараз у Бірмінгемі з Унаї Емері, так що цього місяця ви можете ставити запитання іншому тренеру. Ми зосереджені на наших гравцях", – заявив Аморім.

Amorim on Rashford: 'Thankfully, Marcus is in Birmingham now with Unai, so you can take the questions this month to another coach. We are just focused on our players.' #mufc — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) February 6, 2025

Нагадаємо, що Астон Вілла орендувала форварда до кінця сезону з правом викупу. У нинішньому сезоні Рашфорд взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 7 голами та 3 результативними передачами.