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Пограв з Алькарасом та забрав ракетку Надаля: Неймар відвідав тенісний турнір у Саудівській Аравії

Богдан Войченко — 18 жовтня, 12:51
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Пограв з Алькарасом та забрав ракетку Надаля: Неймар відвідав тенісний турнір у Саудівській Аравії

Зірковий нападник Аль-Хіляля Неймар став спеціальним гостем на виставковому турнірі з тенісу Six Kings Slam.

Бразилець спостерігав за грою між Карлосом Алькарасом та Рафаелем Надалем. Юний іспанець здолав свого співвітчизника у двох сетах (6:3, 6:3), після чого футболіст спустився, щоб поспілкуватися із тенісистами.

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Неймар сфотографувався із Алькарасом, посміявся та навіть жартома зробив декілька подач, погравши із другою ракеткою світу.

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Після цього футболіст виявив повагу до Надаля, респекнувши йому за неймовірну кар'єру. Спортсмени обмінялися люб'язностями, а бразилець ще й отримав ракетку від легенди тенісу. Із нею гравець зробив декілька фото, похизувавшись у соцмережах подарунком.

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Нагадаємо, що у межах фіналу турніру Six Kings Slam Алькарас зіграє проти Янніка Сіннера. Гра відбудеться у суботу, 19 жовтня.

У свою чергу Рафаель Надаль та Новак Джокович зустрінуться у матчі за третє місце. Зустріч легенд тенісу теж відбудеться 19 жовтня.

Аль-Хіляль Неймар Саудівська Аравія теніс Рафаель Надаль Карлос Алькарас