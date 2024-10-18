Пограв з Алькарасом та забрав ракетку Надаля: Неймар відвідав тенісний турнір у Саудівській Аравії
Зірковий нападник Аль-Хіляля Неймар став спеціальним гостем на виставковому турнірі з тенісу Six Kings Slam.
Бразилець спостерігав за грою між Карлосом Алькарасом та Рафаелем Надалем. Юний іспанець здолав свого співвітчизника у двох сетах (6:3, 6:3), після чого футболіст спустився, щоб поспілкуватися із тенісистами.
Неймар сфотографувався із Алькарасом, посміявся та навіть жартома зробив декілька подач, погравши із другою ракеткою світу.
Після цього футболіст виявив повагу до Надаля, респекнувши йому за неймовірну кар'єру. Спортсмени обмінялися люб'язностями, а бразилець ще й отримав ракетку від легенди тенісу. Із нею гравець зробив декілька фото, похизувавшись у соцмережах подарунком.
Нагадаємо, що у межах фіналу турніру Six Kings Slam Алькарас зіграє проти Янніка Сіннера. Гра відбудеться у суботу, 19 жовтня.
У свою чергу Рафаель Надаль та Новак Джокович зустрінуться у матчі за третє місце. Зустріч легенд тенісу теж відбудеться 19 жовтня.