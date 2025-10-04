Нестеренко: Індивідуальні помилки стали вирішальними у матчі з Карпатами
Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко оцінив поразку від Карпат (0:2) у 8 турі чемпіонату України.
Цитує наставника пресслужба львівського клубу.
"Важкі емоції, тому що, на мою думку, це взагалі не той матч, який ми мали програти. На жаль, у цьому поєдинку індивідуальні помилки вирішили хід подій. Ми мали свої нагоди, але не реалізували. Натомість суперник, навіть не він, а ми самі забили собі два м’ячі.
Помилки Мігеля Кампоса? Ну якщо помилки є послідовними, то це не може бути випадковістю. Щось є. Розмовлятимемо з Мігелем, будемо шукати, чому це відбувається", – зазначив Нестеренко.
Олександрія з 7 балами залишилась на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ.
Нагадаємо, напередодні відомий український тренер Володимир Шаран повернувся в Олександрію.