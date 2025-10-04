Українська правда
Нестеренко: Індивідуальні помилки стали вирішальними у матчі з Карпатами

Олександр Булава — 4 жовтня 2025, 20:39
Кирило Нестеренко
ФК Карпати

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко оцінив поразку від Карпат (0:2) у 8 турі чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба львівського клубу.

"Важкі емоції, тому що, на мою думку, це взагалі не той матч, який ми мали програти. На жаль, у цьому поєдинку індивідуальні помилки вирішили хід подій. Ми мали свої нагоди, але не реалізували. Натомість суперник, навіть не він, а ми самі забили собі два м’ячі.

Помилки Мігеля Кампоса? Ну якщо помилки є послідовними, то це не може бути випадковістю. Щось є. Розмовлятимемо з Мігелем, будемо шукати, чому це відбувається", – зазначив Нестеренко.

Олександрія з 7 балами залишилась на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Нагадаємо, напередодні відомий український тренер Володимир Шаран повернувся в Олександрію.

