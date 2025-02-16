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При ньому було два тріумфи в Лізі чемпіонів: помер легендарний президент Порту

Руслан Травкін — 16 лютого 2025, 09:38
При ньому було два тріумфи в Лізі чемпіонів: помер легендарний президент Порту
Пінту да Кошта
www.fcporto.pt

Пішов з життя футбольний функціонер Пінту да Кошта, який з 1982 до 2024 був президентом Порту. Йому було 87 років.

Про це повідомила пресслужба португальського гранду.

"Вічне натхнення. Безсмертна спадщина. Прощавай, президент президентів", – сказано в некролозі.

За час його президентства "дракони" завоювали 69 трофеїв. Команда 23 рази ставала чемпіоном країни, а також перемагала в європейських турнірах: Кубок європейських чемпіонів (1986/87, у півфіналі вибили київське Динамо), Ліга чемпіонів (2003/2004), Кубок УЄФА (2002/2003), Ліга Європи (2010/2011) та Суперкубок УЄФА 1987.

З минулого року посаду президента Порту обіймає Андре Віллаш-Боаш. Саме під його керівництвом команда виграла Лігу Європи. Також очолював Челсі, Тоттенгем, Марсель та інші клуби.

Нагадаємо, пішов у засвіти легендарний хавбек Вест Гема, який з клубом вигравав Кубок Англії та Кубок Кубків.

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