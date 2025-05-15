АПЛ назвала претендентів на звання найкращого тренера сезону
Арне Слот
Ліверпуль
Англійська Прем'єр-ліга оголосила п'ятірку претендентів на звання найкращого тренера сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба чемпіонату.
Так, на індивідуальну нагороду претендуватимуть Арне Слот з Ліверпуля, Томас Франк (Брентфорд), Едді Гау (Ньюкасл), Нуну Ешпіріту Санту (Ноттінгем Форест), Вітор Перрейра (Вулвергемптон) та Арне Слот (Ліверпуль).
Зазначимо, що нідерландець працює з "мерсисайдцями" лише з літа минулого року та зміг привести команди до дострокової перемоги в АПЛ.
Ньюкасл з Гау на чолі виграв цього сезону Кубок ліги, який став першим внутрішнім трофеєм для команди за останні 70 років.
Раніше Прем'єр-ліга оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця сезону.