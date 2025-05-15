АПЛ назвала претендентів на звання найкращого тренера сезону

Англійська Прем'єр-ліга оголосила п'ятірку претендентів на звання найкращого тренера сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Так, на індивідуальну нагороду претендуватимуть Арне Слот з Ліверпуля, Томас Франк (Брентфорд), Едді Гау (Ньюкасл), Нуну Ешпіріту Санту (Ноттінгем Форест), Вітор Перрейра (Вулвергемптон) та Арне Слот (Ліверпуль).

🐝 Frank

🏁 Howe

🌳 Nuno

🐺 Pereira

🔴 Slot



Voting is now open for your @BarclaysFooty Manager of the Season! — Premier League (@premierleague) May 15, 2025

Зазначимо, що нідерландець працює з "мерсисайдцями" лише з літа минулого року та зміг привести команди до дострокової перемоги в АПЛ.

Ньюкасл з Гау на чолі виграв цього сезону Кубок ліги, який став першим внутрішнім трофеєм для команди за останні 70 років.

Раніше Прем'єр-ліга оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця сезону.