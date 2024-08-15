Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Ноттінгема отримав дискваліфікацію на 1 гру в АПЛ

Володимир Кук — 15 серпня, 22:21
Тренер Ноттінгема отримав дискваліфікацію на 1 гру в АПЛ
Нуну Ешпіріту Санту
ФК Ноттінгем Форест

Головний тренер Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту отримав дискваліфікацію на один матч за коментар після гри в Англійській Прем'єр-лізі минулого сезону проти Евертона.

Про це повідомляє "FA Spokesperson".

Англійська футбольна асоціація (FA) оголосила, що тренера Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту та захисника Неко Вільямса оштрафували на 40 і 24 тисячі фунтів відповідно, за неналежну поведінку після матчу 34-го туру АПЛ сезону-2023/24 між Евертоном та Форестом.

Крім того, 50-річному тренеру призначили дискваліфікацію на один матч. Після гри вони в своїх коментарях для преси натякнули на можливу упередженість та, ймовірно, поставили під сумнів чесність суддівства.

"Це відбувається щотижня. Ми отримуємо рішення проти нас, я не знаю чому. Це тому, що ми команда з нижньої половини таблиці?", — сказав Нуну для SkySports.

Перший матч у новому сезоні "червоні " зіграють вдома проти Борнмута Іллі Забарного. Поєдинок відбудеться у суботу, 11 серпня. Початок — о 17:00 за київським часом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ешпіріту Санту Ноттінгем Форест

Чемпіонат Англії, АПЛ

Тен Гаг розповів, чи потраплять Де Лігт та Мазрауї в заявку на матч 1-го туру АПЛ проти Фулгема
Манчестер Юнайтед завершує трансфер півзахисника ПСЖ
Мудрик: Впевнений, згодом всі побачать мою найкращу версію
Ньюкасл назвав дату повернення до складу дискваліфікованого через ставки Тоналі
Втрати перед початком сезону: вінгер Манчестер Сіті отримав серйозне пошкодження

Останні новини