Тренер Ноттінгема отримав дискваліфікацію на 1 гру в АПЛ

Головний тренер Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту отримав дискваліфікацію на один матч за коментар після гри в Англійській Прем'єр-лізі минулого сезону проти Евертона.

Про це повідомляє "FA Spokesperson".

Англійська футбольна асоціація (FA) оголосила, що тренера Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту та захисника Неко Вільямса оштрафували на 40 і 24 тисячі фунтів відповідно, за неналежну поведінку після матчу 34-го туру АПЛ сезону-2023/24 між Евертоном та Форестом.

Крім того, 50-річному тренеру призначили дискваліфікацію на один матч. Після гри вони в своїх коментарях для преси натякнули на можливу упередженість та, ймовірно, поставили під сумнів чесність суддівства.

"Це відбувається щотижня. Ми отримуємо рішення проти нас, я не знаю чому. Це тому, що ми команда з нижньої половини таблиці?", — сказав Нуну для SkySports.

Перший матч у новому сезоні "червоні " зіграють вдома проти Борнмута Іллі Забарного. Поєдинок відбудеться у суботу, 11 серпня. Початок — о 17:00 за київським часом.