Наставник сенсаційного Ноттінгема став найкращим тренером місяця в АПЛ

Представник Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту став найкращим тренером в АПЛ у грудні.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Англії.

"Лісники" здобули п'ять перемог у шести матчах, поступившись лише Манчестер Сіті (0:3).

Five wins in December, and a second @BarclaysFooty Manager of the Month award of the season for Nuno Espirito Santo! 👏#PLAwards | @NFFC pic.twitter.com/jygTiQ3XX9 — Premier League (@premierleague) January 10, 2025

Після 20 турів Форест знаходяться на третьому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи однакову з Арсеналом кількість очок – 40, проте розмістились нижче за "канонірів" через додаткові показники.

В наступному матчі Ноттінгем зустрінеться з Лутоном в межах Кубку Англії. Поєдинок відбудеться 11 січня. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Раніше АПЛ визначила найкращого футболіста грудня.