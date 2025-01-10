Наставник сенсаційного Ноттінгема став найкращим тренером місяця в АПЛ
Нуну Ешпіріту Санту
BBC
Представник Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту став найкращим тренером в АПЛ у грудні.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Англії.
"Лісники" здобули п'ять перемог у шести матчах, поступившись лише Манчестер Сіті (0:3).
Після 20 турів Форест знаходяться на третьому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи однакову з Арсеналом кількість очок – 40, проте розмістились нижче за "канонірів" через додаткові показники.
В наступному матчі Ноттінгем зустрінеться з Лутоном в межах Кубку Англії. Поєдинок відбудеться 11 січня. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.
Раніше АПЛ визначила найкращого футболіста грудня.