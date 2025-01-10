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Наставник сенсаційного Ноттінгема став найкращим тренером місяця в АПЛ

Володимир Максименко — 10 січня 2025, 14:24
Наставник сенсаційного Ноттінгема став найкращим тренером місяця в АПЛ
Нуну Ешпіріту Санту
BBC

Представник Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту став найкращим тренером в АПЛ у грудні.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Англії.

"Лісники" здобули п'ять перемог у шести матчах, поступившись лише Манчестер Сіті (0:3).

Після 20 турів Форест знаходяться на третьому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи однакову з Арсеналом кількість очок – 40, проте розмістились нижче за "канонірів" через додаткові показники.

В наступному матчі Ноттінгем зустрінеться з Лутоном в межах Кубку Англії. Поєдинок відбудеться 11 січня. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Раніше АПЛ визначила найкращого футболіста грудня.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ешпіріту Санту Ноттінгем Форест

Чемпіонат Англії, АПЛ

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