Турецький топклуб найбільш наполегливо цікавиться Луніним

Головним претендентом на підписання українського голкіпера Реала Андрія Луніна наразі є Галатасарай.

Про це повідомляє Marca.

За їхньою інформацією, декілька днів тому агент Луніна Жорже Мендеш зустрічався з керівництвом Реала та розповів їм про ситуацію щодо можливого трансферу українця. Португальський агент повідомив, що найбільш наполегливий інтерес до Луніна проявляє Галатасарай, хоча якихось конкретних кроків турецький клуб поки що не робив.

Український голкіпер хоче знайти клуб, у якому буде основним. У Реалі це на даний момент є неможливим, особливо після новин про продовження контракту з Тібо Куртуа.

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Його контракт діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.