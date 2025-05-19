Стала відома дата проведення церемонії вручення Золотого м’яча-2025

Організатори Золотого м’яча, журнал France Football, визначилися з датою та місцем проведення церемонії вручення нагороди у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба Ballon d’Or.

Церемонія відбудеться у понеділок, 22 вересня в Парижі в театрі Шателе. Це більш ніж на місяць раніше, ніж у 2024 році, коли нагороду вручили 28 жовтня.

Чинним володарем Золотого м’яча є хавбек Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

Після півфіналів Ліги чемпіонів поточного сезону портал Goal.com оновив рейтинг фаворитів за завоювання Золотого м’яча-2025. Головним претендентом на нагороду вважається французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле. У фіналі Ліги чемпіонів-2025 парижани 31 травня в Мюнхені зійдуться з міланським Інтером.