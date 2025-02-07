Хочу перемогти у чемпіонаті та Кубку: Волошин – про продовження контракту з Динамо

Півзахисник Динамо Назар Волошин відреагував на продовження контракту з київським клубом та назвав свої цілі.

Цитує гравця пресслужба киян.

"Звісно, я дуже щасливий, що продовжив контракт з Динамо. Хочу приносити більше перемог, забивати більше голів, дарувати радість уболівальникам.

Моя мета? Виграти Лігу чемпіонів, мабуть. У цьому сезоні хочу перемогти у чемпіонаті та Кубку.

Хочеться, щоб уболівальники нас більше підтримували. Ми будемо старатися робити все можливе для перемог", – розповів Волошин.