Хочу перемогти у чемпіонаті та Кубку: Волошин – про продовження контракту з Динамо
Півзахисник Динамо Назар Волошин відреагував на продовження контракту з київським клубом та назвав свої цілі.
Цитує гравця пресслужба киян.
"Звісно, я дуже щасливий, що продовжив контракт з Динамо. Хочу приносити більше перемог, забивати більше голів, дарувати радість уболівальникам.
Моя мета? Виграти Лігу чемпіонів, мабуть. У цьому сезоні хочу перемогти у чемпіонаті та Кубку.
Хочеться, щоб уболівальники нас більше підтримували. Ми будемо старатися робити все можливе для перемог", – розповів Волошин.
Цього сезону Назар провів за Динамо 27 матчів, забив 1 гол та віддав 7 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює Волошина в 4 млн євро.
Нагадаємо, вчора кияни зуміли обіграти Шкендію під час підготовки до другої частини сезону-2024/25.