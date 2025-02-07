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Хочу перемогти у чемпіонаті та Кубку: Волошин – про продовження контракту з Динамо

Олександр Булава — 7 лютого 2025, 12:20
Назар Волошин прокомнетував продовження контракту з Динамо
Назар Волошин
ФК Динамо

Півзахисник Динамо Назар Волошин відреагував на продовження контракту з київським клубом та назвав свої цілі.

Цитує гравця пресслужба киян.

"Звісно, я дуже щасливий, що продовжив контракт з Динамо. Хочу приносити більше перемог, забивати більше голів, дарувати радість уболівальникам.

Моя мета? Виграти Лігу чемпіонів, мабуть. У цьому сезоні хочу перемогти у чемпіонаті та Кубку.

Хочеться, щоб уболівальники нас більше підтримували. Ми будемо старатися робити все можливе для перемог", – розповів Волошин.

Цього сезону Назар провів за Динамо 27 матчів, забив 1 гол та віддав 7 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює Волошина в 4 млн євро.

Нагадаємо, вчора кияни зуміли обіграти Шкендію під час підготовки до другої частини сезону-2024/25.

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