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Найкращу футболістку світу госпіталізували за тиждень до початку Євро

Володимир Максименко — 28 червня 2025, 08:38
Найкращу футболістку світу госпіталізували за тиждень до початку Євро
Айтана Бонматі
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Дворазова володарка Золотого м'яча Айтана Бонматі потрапила до лікарні напередодні чемпіонату Європи-2025.

Про це повідомляє ESPN.

У футболістки Барселони діагностували вірусний менінгіт. Гравчиня пропустила товариський матч Іспанії проти Японії (3:1) та залишається поза підготовкою до континентальної першості.

За словами Бонматі та лікарів, хвороба проходить контролюємо, але залишається невідомим, коли півзахисниця повернеться до гри.

Зазначимо, що вже другого липня розпочнеться чемпіонат Європи серед жінок матчем між Фінляндією та Ісландією. Іспанія свій перший матч групового етапу зіграє наступного дня проти Португалії.

Айтана Бонматі – дворазова володарка Золотого м'яча за версією France Football (2023, 2024). За свою національну збірну футболістка грає з 2017 року.

Раніше повідомлялось, що до лікарні терміново госпіталізували легенду Арсенала та збірної Чехії.

Айтана Бонматі Євро-2025

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