Лупашко поділився очікуваннями від гри проти Динамо у 3 турі УПЛ

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко розповів, що очікує від гри із київським Динамо у 3 турі УПЛ сезону-2024/25.

Наставник поділився думками клубній пресслужбі.

"Ми ще після гри Кривбасом сказали про те, що дуже важливо те, як команда виходить з ситуації, коли позитивні емоції. Багато хто у нас звик до того, що потрібно і можна розслабитися, дозволити собі чогось зайвого в підготовці до матчу.

Але ми наголошували на цьому, і я вважаю, що в тому настрої, в якому ми займаємося зараз, то все добре. Але ми ще звикаємо до тої інтенсивної роботи, яка в нас є, і бачимо, що хлопцям трошки важкувато ще.

Вони мають більше матчів, я вже повторювався про те, що нам не вистачило на підготовці цих матчів для того, щоб ми змогли зловити скоріше нашу ідею.

Вони мають втому, але, чесно кажучи, з тими можливостями, які зараз є у наших клубів, вони можуть відновлення зробити дуже швидко, і в них дуже велика ротація в плані того, що склад дуже великий. Тому вони можуть ротацію робити, мені здається, безболісно. Тому великою втратою для них не буде цей матч.

Я вважаю, що на цей матч буде ще більше ажіотажу, але це є, знову ж таки, тиском. Воно надихає, але коли щось не виходить — воно тисне не тебе, тому відповідальність зростає. Але ми хочемо, щоб хлопці насолоджувалися футболом і давали змогу насолоджуватися цим футболом уболівальникам", — сказав Лупашко.