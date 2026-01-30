Серія А назвала найкращого тренера січня в чемпіонаті

Наставник міланського Інтера Крістіан Ківу був визнаний найкращим тренером січня у Серії А.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Під його керівництвом "нерадзуррі" цього місяця провели шість матчів, в яких здобули 5 перемог та один раз зіграли внічию з чинним чемпіоном Наполі (2:2).

Cristian Chivu è il Philadelphia Coach of the Month di gennaio 🏆 pic.twitter.com/ehDb7VfwHA — Lega Serie A (@SerieA) January 30, 2026

Після 22-х турів Інтер впевнено очолює турнірну таблицю Серії А, маючи 52 залікових бали. Найближчим переслідувачем команди Ківу є Мілан, який має на 5 очок менше.

