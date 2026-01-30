Українська правда
Серія А назвала найкращого тренера січня в чемпіонаті

Олексій Мурзак — 30 січня 2026, 18:35
Наставник міланського Інтера Крістіан Ківу був визнаний найкращим тренером січня у Серії А.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Під його керівництвом "нерадзуррі" цього місяця провели шість матчів, в яких здобули 5 перемог та один раз зіграли внічию з чинним чемпіоном Наполі (2:2).

Після 22-х турів Інтер впевнено очолює турнірну таблицю Серії А, маючи 52 залікових бали. Найближчим переслідувачем команди Ківу є Мілан, який має на 5 очок менше.

Раніше повідомлялося, що Інтер працює над поверненням півзахисника ПСВ Івана Перішича.

