Серія А назвала найкращого тренера січня в чемпіонаті
Наставник міланського Інтера Крістіан Ківу був визнаний найкращим тренером січня у Серії А.
Про це повідомила пресслужба чемпіонату.
Під його керівництвом "нерадзуррі" цього місяця провели шість матчів, в яких здобули 5 перемог та один раз зіграли внічию з чинним чемпіоном Наполі (2:2).
Після 22-х турів Інтер впевнено очолює турнірну таблицю Серії А, маючи 52 залікових бали. Найближчим переслідувачем команди Ківу є Мілан, який має на 5 очок менше.
Раніше повідомлялося, що Інтер працює над поверненням півзахисника ПСВ Івана Перішича.