Попри виліт з ЛЧ: Інтер хоче продовжити контракт з головним тренером
Крістіан Ківу
Getty Images
Наставник Інтера Крістіан Ківу близький до підписання нового контракту із клубом.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
За його інформацією, нова угода буде розрахована до 2028 року, а також включатиме опцію продовження ще на рік. Також контракт передбачатиме підвищення зарплати для румунського фахівця.
Ківу очолив Інтер минулого літа. Під його керівництвом клуб впевнено лідирує у Серії А, маючи відрив у 10 очок від Мілана.
Водночас у Лізі чемпіонів справи у команди не склалися, адже вчора, 24 лютого, вона вдруге поступилася Буде/Глімт в 1/16 фіналу та завершила виступи в турнірі.
Свій наступний матч Інтер проведе в межах Серії А 28 лютого проти Дженоа українського півзахисника Руслана Малиновського.