Попри виліт з ЛЧ: Інтер хоче продовжити контракт з головним тренером

Наставник Інтера Крістіан Ківу близький до підписання нового контракту із клубом.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, нова угода буде розрахована до 2028 року, а також включатиме опцію продовження ще на рік. Також контракт передбачатиме підвищення зарплати для румунського фахівця.

Ківу очолив Інтер минулого літа. Під його керівництвом клуб впевнено лідирує у Серії А, маючи відрив у 10 очок від Мілана.

Водночас у Лізі чемпіонів справи у команди не склалися, адже вчора, 24 лютого, вона вдруге поступилася Буде/Глімт в 1/16 фіналу та завершила виступи в турнірі.

Свій наступний матч Інтер проведе в межах Серії А 28 лютого проти Дженоа українського півзахисника Руслана Малиновського.