Алонсо: Баєр заслуговує на всі три титули

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо розповів що його команда заслуговує на те, щоб виграти Лігу Європи і Кубок Німеччини.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Ми раді бути у фіналі. У результаті ми зіграємо два фінали за тиждень. Ми продемонстрували чудовий характер у матчі з Ромою після їхнього другого голу.

Після цього я подивився в очі своїм гравцям і побачив, що вони хочуть більшого. У нас ще є шанс виграти три титули. І мої хлопці заслуговують на всі три титули", — сказав наставник.

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/2 фіналу ЛЄ проти Роми Баєр знову врятувався на останніх хвилинах і вийшов у фінал, де зустрінеться з Аталантою, яка у домашньому поєдинку перемогла Марсель.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в ірландському Дубліні (стадіон "Авіва").

Окрім цього, "фармацевти" у фіналі Кубку Німеччини 25 травня зіграють з Кайзерслаутерном.