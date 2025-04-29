Лестер готовий відпустити свого лідера за скромну суму

Лестер більше не вважає свого опорного півзахисника Вілфріда Ндіді недоторканим та готовий розглянути пропозиції від інших клубів.

Про це повідомляє BBC.

"Лисиці" можуть відпустити свого футболіста за скромні 9 млн євро, оскільки його контракт добігає кінця у 2027 році, а внаслідок вильоту в Чемпіоншип сам Ндіді не бажає залишатись в клубі.

Зазначимо, що у 2023 році гравцем цікавилась каталонська Барселона, а наразі трансферна вартість хавбека за даними порталу Transfermarkt складає 18 млн євро.

Наразі інтерес до Вілфріда виявляють такі клуби як Марсель та Евертон.

У сезоні-2024/25 опорник зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

Раніше стало відомо про відхід легенди Лестера з клубу за підсумками поточної кампанії.