Наш козак: Траоре щиро привітав українців з Днем вишиванки

Буркінський нападник Шахтаря Лассіна Траоре сидить у вишиванці за накритим столом, на якому стоять тарілка борщу, пампушки та сало, та розмовляє українською мовою.

Саме так донецький клуб вирішив привітати українців з щорічним Днем вишиванки, який святкують у третій четвер травня.

"Вітаю з Днем вишиванки" — говорить футболіст.

Відео (в каруселі)

Нагадаємо, Траоре перейшов до "гірників" з Аякса влітку 2021 року. Він єдиний легіонер, який не покинув Шахтар після початку повномасштабного вторгнення.

За цей час Лассіна зіграв 64 матчі за український клуб, забив 19 м'ячів та віддав 11 гольових передач.