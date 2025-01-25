Наполі прийме Ювентус у 22 турі Серії А

Сьогодні, 25 січня, відбудеться три гри 22 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Ігровий день розпочнеться зустріччю одного з лідерів чемпіонату Аталанти з Комо. У центральному матчі туру Наполі вдома зіграє Ювентусом.

Нагадаємо, неаполітанці наразі лідирують у турнірній таблиці чемпіонату з 50 балами в активі, далі йде Інтер (47 очок), Аталанта (43 очки), Лаціо (39 очок) та Ювентус (37 балів).

Чемпіонат Італії-2024/25 – Серія А

25 січня

16:00 Комо – Аталанта

19:00 Наполі – Ювентус

21:45 Емполі – Болонья

Напередодні 22 тур відкрився матчем Торіно з Кальярі. Перемогу здобув туринський клуб завдяки дублю Че Адамса.