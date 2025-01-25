Наполі прийме Ювентус у 22 турі Серії А
Сьогодні, 25 січня, відбудеться три гри 22 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.
Ігровий день розпочнеться зустріччю одного з лідерів чемпіонату Аталанти з Комо. У центральному матчі туру Наполі вдома зіграє Ювентусом.
Нагадаємо, неаполітанці наразі лідирують у турнірній таблиці чемпіонату з 50 балами в активі, далі йде Інтер (47 очок), Аталанта (43 очки), Лаціо (39 очок) та Ювентус (37 балів).
Чемпіонат Італії-2024/25 – Серія А
25 січня
16:00 Комо – Аталанта
19:00 Наполі – Ювентус
21:45 Емполі – Болонья
Напередодні 22 тур відкрився матчем Торіно з Кальярі. Перемогу здобув туринський клуб завдяки дублю Че Адамса.