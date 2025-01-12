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Наполі повторив неймовірне досягнення 40-річної давнини

Микола Дендак — 12 січня 2025, 23:59
Наполі повторив неймовірне досягнення 40-річної давнини
https://x.com/en_sscnapoli

Наполі 12 разів не пропустив жодного голу в стартових 20 турах італійської Серії А сезону-2024/25. Таке з командою трапилося вперше за понад 40 років.

Про це повідомляє OptaPaolo.

Зазначається, що востаннє неаполітанцям вдавалося подібне лише в сезоні-1981/82. У підсумку команда завершила той сезон на 4 місці.

У поточному розіграші Наполі впевнено очолює турнірну таблицю. В колективу за 20 турів 47 очок. У другого Інтера 43 бали, проте ще є 2 гри в запасі.

Нагадаємо, в попередньому матчі Наполі впевнено переміг Верону.

Нещодавно наставник команди Антоніо Конте розповів про бажання Хвічі Кварацхелії змінити клубну прописку вже цього місяця.

Також з'явилася інформація, що 23-річний грузин вже погодив багаторічний контракт з ПСЖ. Тож Наполі вже знайшов йому заміну.

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