Наполі націлився на трансфер голкіпера Торіно

Наполі зацікавлений у трансфері сербського голкіпера Торіно Вані Милинковича-Савича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони ведуть переговори про перехід, йдеться про повноцінний трансфер за 18 млн євро.

Наступний раунд переговорів запланований на четвер, 19 червня. Неаполітанці хочуть випередити Манчестер Юнайтед та інші зацікавлені клуби.

🚨🔵 Napoli are in negotiations with Torino for Vanja Milinković-Savić for €18m transfer fee.



Talks took place today as Napoli want to anticipate Man United and more clubs keen. pic.twitter.com/lIwffir4jT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025

Милинкович-Савич виступає за Торіно з 2017 року після трансферу з Лехії за 2,6 млн євро. У поточному сезоні пропустив 44 голи в 39 матчах за клуб, 11 ігор відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль зацікавлений у підписанні форварда Наполі та збірної Нігерії Віктора Осміхена.