Наполі націлився на трансфер голкіпера Торіно
ФК Торіно
Наполі зацікавлений у трансфері сербського голкіпера Торіно Вані Милинковича-Савича.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сторони ведуть переговори про перехід, йдеться про повноцінний трансфер за 18 млн євро.
Наступний раунд переговорів запланований на четвер, 19 червня. Неаполітанці хочуть випередити Манчестер Юнайтед та інші зацікавлені клуби.
Милинкович-Савич виступає за Торіно з 2017 року після трансферу з Лехії за 2,6 млн євро. У поточному сезоні пропустив 44 голи в 39 матчах за клуб, 11 ігор відіграв "на нуль".
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль зацікавлений у підписанні форварда Наполі та збірної Нігерії Віктора Осміхена.