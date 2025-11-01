Три топклуби полюють за 18-річним талантом Зальцбурга
Керім Алайбегович
Мадридський Реал стежить за молодим вінгером РБ Зальцбург Керімом-Семом Алайбеговичем. Також гравцем цікавляться Манчестер Юнайтед та Челсі.
Про це повідомляє Sky Sports Germany.
За даними джерела, футболіст перебуває у сфері інтересів представників англійської Прем’єр-ліги – Манчестер Юнайтед та Челсі, однак нещодавно свій інтерес до форварда почав проявляти і мадридський Реал.
У нинішньому сезоні 18-річний нападник провів 21 матч у складі австрійської команди, відзначившись шістьма голами та однією результативною передачею.
