Три топклуби полюють за 18-річним талантом Зальцбурга

Мадридський Реал стежить за молодим вінгером РБ Зальцбург Керімом-Семом Алайбеговичем. Також гравцем цікавляться Манчестер Юнайтед та Челсі.

Про це повідомляє Sky Sports Germany.

За даними джерела, футболіст перебуває у сфері інтересів представників англійської Прем’єр-ліги – Манчестер Юнайтед та Челсі, однак нещодавно свій інтерес до форварда почав проявляти і мадридський Реал.

У нинішньому сезоні 18-річний нападник провів 21 матч у складі австрійської команди, відзначившись шістьма голами та однією результативною передачею.

