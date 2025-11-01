Українська правда
Три топклуби полюють за 18-річним талантом Зальцбурга

Володимир Варуха — 1 листопада 2025, 19:27
Три топклуби полюють за 18-річним талантом Зальцбурга
Керім Алайбегович

Мадридський Реал стежить за молодим вінгером РБ Зальцбург Керімом-Семом Алайбеговичем. Також гравцем цікавляться Манчестер Юнайтед та Челсі.

Про це повідомляє Sky Sports Germany.

За даними джерела, футболіст перебуває у сфері інтересів представників англійської Прем’єр-ліги – Манчестер Юнайтед та Челсі, однак нещодавно свій інтерес до форварда почав проявляти і мадридський Реал.

У нинішньому сезоні 18-річний нападник провів 21 матч у складі австрійської команди, відзначившись шістьма голами та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що під час Ель Класико помер вболівальник мадридського Реала.

