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Нападник Лаціо травмувався перед матчем з Динамо у Лізі Європи

Олександр Булава — 23 вересня, 17:47
Нападник Лаціо травмувався перед матчем з Динамо у Лізі Європи
Getty Images

Сенегальський нападник Лаціо Булай Діа може пропустити матч своєї команди з київським Динамо у 1 турі Ліги Європи.

Про це повідомив головний тренер римського клубу Марко Бароні у коментарі LaLazioSiamoNoi.

Форвард отримав ушкодження у матчі 5 туру чемпіонату Італії з Фіорентиною.

"У Діа відразу ж було невелике розтягнення щиколотки. Між першим і другим таймом я бачив, що він відчуває невеликі труднощі, тому я вважав за краще поставити Педро, який є важливим ресурсом для нас", – зазначив Бароні.

Нагадаємо, зустріч Динамо з Лаціо відбудеться в середу, 25 вересня, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30 за київським часом.

Лаціо

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