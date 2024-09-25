Нападник Дженоа Пінамонті забив гол у дербі проти Сампдорії та присвятив його Малиновському

У середу, 25 вересня, відбуваються три матчі в межах Кубку Італії з футболу.

В одному з них Дженоа Руслана Малиновського вперше за 2,5 року грає дербі в межах цього турніру проти Сампдорії.

"Грифони" швидко відкрили рахунок у матчі, на 9 хвилині зустрічі гол забив Андреа Пінамонті. Автор голу став також героєм красивого жесту.

Так, Пінамонті взяв футболку Малиновського з лави запасних і показав її глядачам і камерам. Таким чином нападник присвятив гол українському одноклубнику, який зазнав важкої травми у матчі 5 туру Серії А проти Венеції.

Il derby della Lanterna si sblocca dopo dieci minuti con un gran gol di Pinamonti, che sfrutta un errore di Silvestri e porta avanti il Genoa🔥



Il primo pensiero dell’attaccante va a Malinovskyi, dopo il gravissimo infortunio di pochi giorni fa❤️#GenoaSampdoria #CoppaItalia pic.twitter.com/vMKwbD2Esd — Rompipallone.it (@Rompipallone_) September 25, 2024

Нагадаємо, нещодавно Малиновський серйозно травмувався в матчі 5 туру Серії А проти Венеції. На початку другого тайму 31-річний хавбек до кінця відпрацював у власному штрафному майданчику, в підкаті вибивши м’яч на кутовий, але після контакту з газоном Руслан вивихнув гомілкостоп.