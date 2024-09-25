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Нападник Дженоа Пінамонті забив гол у дербі проти Сампдорії та присвятив його Малиновському

Олексій Мурзак — 25 вересня, 23:05
Нападник Дженоа Пінамонті забив гол у дербі проти Сампдорії та присвятив його Малиновському
Андреа Пінамонті
Getty Images

У середу, 25 вересня, відбуваються три матчі в межах Кубку Італії з футболу.

В одному з них Дженоа Руслана Малиновського вперше за 2,5 року грає дербі в межах цього турніру проти Сампдорії.

"Грифони" швидко відкрили рахунок у матчі, на 9 хвилині зустрічі гол забив Андреа Пінамонті. Автор голу став також героєм красивого жесту.

Так, Пінамонті взяв футболку Малиновського з лави запасних і показав її глядачам і камерам. Таким чином нападник присвятив гол українському одноклубнику, який зазнав важкої травми у матчі 5 туру Серії А проти Венеції.

Нагадаємо, нещодавно Малиновський серйозно травмувався в матчі 5 туру Серії А проти Венеції. На початку другого тайму 31-річний хавбек до кінця відпрацював у власному штрафному майданчику, в підкаті вибивши м’яч на кутовий, але після контакту з газоном Руслан вивихнув гомілкостоп.

Дженоа Кубок Італії Сампдорія Руслан Малиновський

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