Форвард Динамо погрожує своїй колишній дівчині

Панамський нападник київського Динамо Едуардо Герреро погрожує своїй колишній дівчині Крістіні Крижановській.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

Крістіна зазначає, що футболіст шантажує її зливом фото та відео з колишнім чоловіком. Раніше Крижановська зустрічалася з Данилом Алефіренком з Колоса.

" Хочете прикол? Цей ідіот мені погрожує! Зливом фото та відео з моїм колишнім чоловіком. Каже що він відправить в клуб Динамо, це вже смішно! Я кажу давай! Ну відправляй, тільки там ти граєш, а не я! Той злив вже бачив навіть сліпий мені здається", – йдеться в пості.

Вона також розповіла, що Герреро систематично порушує режим, вживає алкоголь та ходить по стриптиз-барах. Крижановська каже, що в Динамо до нього ставляться терпляче, але гравець критикує головного тренера Динамо Олександра Шовковського.

" В Динамо ще терпляче до нього відносяться, але він сам собі яму вирив. Чому я про футбол розповіла? Бо мене звинувачували, що я з нього висмоктую всі сили. Я ще про Шовковського мовчу, я к він ху****ить його".

Нагадаємо, нещодавно Крижановська в Instagram-stories оприлюднила серію повідомлень, які свідчать про те, що Герреро, як мінімум, намагався зрадити її.