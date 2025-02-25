Форвард Динамо погрожує своїй колишній дівчині
Едуардо Герреро
ФК Динамо Київ
Панамський нападник київського Динамо Едуардо Герреро погрожує своїй колишній дівчині Крістіні Крижановській.
Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.
Крістіна зазначає, що футболіст шантажує її зливом фото та відео з колишнім чоловіком. Раніше Крижановська зустрічалася з Данилом Алефіренком з Колоса.
"Хочете прикол? Цей ідіот мені погрожує! Зливом фото та відео з моїм колишнім чоловіком. Каже що він відправить в клуб Динамо, це вже смішно! Я кажу давай! Ну відправляй, тільки там ти граєш, а не я! Той злив вже бачив навіть сліпий мені здається", – йдеться в пості.
Вона також розповіла, що Герреро систематично порушує режим, вживає алкоголь та ходить по стриптиз-барах. Крижановська каже, що в Динамо до нього ставляться терпляче, але гравець критикує головного тренера Динамо Олександра Шовковського.
"В Динамо ще терпляче до нього відносяться, але він сам собі яму вирив. Чому я про футбол розповіла? Бо мене звинувачували, що я з нього висмоктую всі сили. Я ще про Шовковського мовчу, як він ху****ить його".
Нагадаємо, нещодавно Крижановська в Instagram-stories оприлюднила серію повідомлень, які свідчать про те, що Герреро, як мінімум, намагався зрадити її.