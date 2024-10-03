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Форвард Динамо отримав виклик до збірної Панами

Олексій Мурзак — 3 жовтня, 14:14
Форвард Динамо отримав виклик до збірної Панами
Едуардо Герреро
ФК Динамо

Форвард Динамо Едуардо Герреро отримав виклик до національної збірної Панами на найближчі товариські матчі.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Панамці проведуть виїзні спаринги проти провідних збірних Північної та Центральної Америки – США (13 жовтня о 4:00 за київським часом) та Канади (16 жовтня о 02:30).

Найближчі офіційні поєдинки чекають на збірну Панами в червні наступного року в межах кваліфікації на ЧС-2026.

В активі Герреро 14 матчів (1 забитий м’яч) у футболці національної збірної. На останньому Кубку Америки Едуардо разом із командою дісталися чвертьфіналу, де поступилися Колумбії (0:5).

Нагадаємо, 24-річний нападник підписав контракт із Динамо до 2029 року. Сума трансферу наразі не розголошується.

Динамо Київ Едуардо Герреро

Едуардо Герреро

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