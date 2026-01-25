Нані відновив кар'єру та перейшов у казахстанський клуб

Португальський вінгер Луїш Нані став гравцем казахстанського Актобе.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

39-річним футболістом підписав однорічний контракт, який розрахований до 31 грудня 2026 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Зазначимо, що Нані у грудні 2024 року оголосив про завершення професійної кар'єри, впродовж якої він зіграв у 616 матчах, у яких забив 128 голів та віддав 145 асистів. Вінгер є вихованцем Спортинга, однак найбільшу популярність здобув, виступаючи за Манчестер Юнайтед (230 матчів, 41 гол та 70 гольових передач).

Протягом своїх виступів Нані 4 рази ставав чемпіоном Англії, одного разу вигравав Лігу чемпіонів та чемпіонат Європи.

Актобе минулий сезон завершив на п'ятому місці у турнірній таблиці чемпіонату Казахстану. Напередодні клуб оголосив про перехід скандального ексгравця збірної України Івана Ордеця.